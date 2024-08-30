Орлов: «Соболев подошел ко мне, пожал руку. Вежливый человек»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал громкий переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Я же был на презентации Соболева, — говорит Орлов. — После нее он сам ко мне подошел: «Очень рад пожать вам руку!» Вежливый человек. Я его, правда, сразу спросил: «А вы знаете, что «Зенит» уже взял аргентинского форварда»? Он: «Да, конечно, знаю». Я: «И вы не боитесь конкуренции»?

— А он?

— «Да что вы! Я ее жду! Для меня это такой вызов!» Уточняю у него: «А в какой вы сейчас форме? Тренировались»? Он: «Конечно. Прекрасно себя ощущаю». И правда выглядит он по-спортивному прилично. Хороший игровой вес. Все в этом плане нормально.

Контракт 27-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи.