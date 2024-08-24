Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал главного героя матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

— Конечно, герой матча — Латышонок. Сколько мячей сегодня вытащил! Чудо, просто чудо! А у его визави Максименко, на секундочку, работы почти не было. Но, не умаляя заслуг голкипера «Зенита», можно немного пожурить и «Спартак». (Улыбается.) Ребята, вы больше 30 минут играли в большинстве. Такой шанс надо было использовать, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.