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Сегодня, 22:30

Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Посмотрим. Возможно, Семаку нужен еще один форвард»

Орлов отреагировал на возможный переход Соболева в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил возможный переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий, — сказал Орлов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время футболист провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В июле 2024 года 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака».

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Иван Сергеев и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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