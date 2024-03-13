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13 марта, 14:45

Орлов: «У «Краснодара» нет уверенности в том, что они могут стать чемпионами»

Футболисты «Краснодара» после матча с &amp;quot;Химками&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о проблемах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

В первых двух турах после возобновления чемпионата «быки» сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и потерпели поражение от «Ростова» (1:2).

«Игры-то нет поставленной. На мой взгляд, если уж говорить по большому счету, у них нет вот этой уверенности в том, что они могут стать чемпионами. Это же надо быть очень уверенным в этом», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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На данный момент «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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