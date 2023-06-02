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Сегодня, 16:03

Геннадий Орлов считает, что Аршавин не раскрыл свой потенциал на сто процентов

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что бывший нападающий «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин не раскрыл свой потенциал на сто процентов.

«Раскрыл ли Аршавин свой потенциал? До конца не раскрыл. Во-первых, от рождения в нем не была заложена сила, мощь и атлетизм. Кержаков, например, вырос в Кингисеппе: хорошее молоко, воздух, природа. А Аршавин рос на болотах Ленинграда. Зато футбольный бог дал Андрею чувство поля, чувство гола, передачи», — приводит «КП Спорт» слова Орлова.

Также комментатор объяснил, почему Аршавин был лидером «Зенита».

«Он был питерским парнем, немножко диссидентом. Всегда говорил то, что думал, и тем самым привлекал внимание журналистов. Поэтому он был лидером в команде. Все сначала спрашивали: «А что Аршава сказал»? Кстати, так его Хиддинк называл», — добавил он.

В составе «Зенита» Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. С 2009 по 2013 год российский футболист выступал за «Арсенал». За лондонский клуб он провел 144 матча, отметился 31 голом и 46 результативными передачами.

Источник: https://litekp.ru/sport/arshavin-ros-na-bolotah-leningrada-gennadij-orlov-zayavil-chto-andrej-arshavin-ne-raskryl-svoj-potenczial-na-sto-proczentov/
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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