Геннадий Орлов считает, что Барко смог «склеить» вместе игроков «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о результатах московского «Спартака» на стартовом отрезке РПЛ-2024/25.

«Барко, пришедший в «Спартак», как бы «склеил» вот этих Угальде, Бонгонда... Умяров хорошо играет, поэтому Станкович его обнимает все время. Раньше он больше ошибался, а сейчас делает это меньше. Уверенность у него появилась.

И когда стал Литвинов играть центральным защитником, то как-то центр поля стал более надежным. Литвинов, говорят, хочет играть в полузащите, но на самом деле это его место. Потому что у него хороший первый пас, а это важно. Он может сразу вывести в прорыв человека и точно отдает, и видит поле", — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 7 туров красно-белые занимают 4-ю строчку турнирной таблицы с 14 очками, потерпев лишь одно поражение.