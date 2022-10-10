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Орлов: «Соболев — наглый форвард, Кассьерра — нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сказал, чем нападающий «Зенита» Матиас Кассьерра отличается от форварда «Спартака» Александра Соболева.

— А вот питерцев по-прежнему лихорадит. Потеряли очки в Воронеже. Значит, уверенность потихоньку уходит. Вспомните, сколько было нереализованных моментов и сколько ошибок. Малком должен был забивать больше. Клаудиньо еще не вышел на свой пик. Многовато брака у него. Да, можно сетовать на объективные трудности — плохое поле. Но ведь все в одинаковых условиях.

Про Кассьерру я уже не раз говорил. Он по-прежнему делает не то. Получает мяч и торопится отдать его партнеру. Ну возьми ты игру на себя, продави защитника! Ты же так играл в «Сочи», а в «Зените» нет у него вдохновения. Какой-то потерянный. Пока это большая проблема для колумбийца — не может понять бразильцев.

Считаю, ему надо чаще брать игру на себя. Вы посмотрите, какой наглый Соболев. Рвет и мечет. Напористый. Хороший пример для Кассьерры. Форвард должен быть наглым!

Кассьерра перешел из «Сочи» в «Зенит» этим летом, но за 12 матчей в чемпионате России в составе питерского клуба не забил ни одного мяча. На счету Соболева 6 голов и 4 передачи в 11 играх РПЛ.

Александр Соболев. «Сейчас у «Спартака» сумасшедшая уверенность». Орлов — о наглом Соболеве, проблеме «Зенита», медленном Смолове и Семине в «Локо»

Александр Соболев
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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