Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

Орлов: «Тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было осадить Клаудиньо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Клаудиньо
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что полузащитнику «Зенита» Клаудиньо пора опуститься с небес на землю и перестать спорить с судьями.

— Недовольство Клаудиньо тем, что его заменили в матче за Суперкубок? Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру. Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность.

А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.

Считаю, тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает. Федотов же перестал рассчитывать на Карраскаля, который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. Федотов понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.

Малком совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра, — сказал «СЭ» Орлов.

Марио Фернандес. «Зенит» все сделал корректно. Цап-царап — это не про Семака". Орлов — о переходе Марио Фернандеса
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка опубликовала совместное фото с Костомаровым: «Теплая и душевная встреча получилась»
«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Орлов: «ЦСКА и «Локо» — главные конкуренты «Зенита». «Спартаку» нужны два центральных защитника»
Фернандес: «У ЦСКА были все шансы меня вернуть, а этого клуб не хотел»
Орлов — о Фернандесе в «Зените»: «Все корректно. Семак не мог пойти на криминал против ЦСКА»
«Спартак»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024
Орлов: «Вендел — ключевой игрок «Зенита». Но ситуация с ним непонятная»
В «Фенербахче» назвали ложью новость о возможном переходе Вендела
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Орлов — о Фернандесе в «Зените»: «Все корректно. Семак не мог пойти на криминал против ЦСКА»