Орлов: «Глушенков считает, что ему отдали всего три паса? Так ты открывайся»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Максим Глушенков неярко играет за клуб в последнее время из-за своей физической формы.

— Сейчас перед «Зенитом» стоит конкретная задача. Стать чемпионом. А Глушенков пытается насолить главному тренеру. Разве это способствует единению? Зачем рассказывать о каких-то личных проблемах, о том, что тебя используют не на той позиции?

Недоволен? Так докажи все своей игрой! А как вам его довод о том, что до него мяч дошел всего три раза? Смешно! Во-первых, уже где-то посчитали, что не три, а 20. Но дело даже не в этом. Хочешь, чтобы тебе пасовали, открывайся, двигайся, предлагай себя!

Что сейчас с его функциональной готовностью? Первые четыре тура он буквально летал по полю. А сейчас физически просел. Это же видно. Утратил чувство мяча. Пропала уверенность в своих силах.

Хотя это не улица с односторонним движением. Тренерам тоже нужно задавать вопросы о нынешней форме Глушенкова. Где они допустили просчеты? Почему футболист обижен? В этом надо тщательно разобраться.

Семаку нужно крепко подумать, что случилось с футболистом, который так ярко начинал сезон. Глушенков же еще по сути мальчишка. Хотя ему и 25 лет. Нигде не учится, конечно... Отсюда и такие нелогичные заявления.