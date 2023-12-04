Орлов о лидерстве «Краснодара»: «Два очка отрыва от «Зенита». Это вообще ничего не значит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что пока рано говорить об игровом кризисе «Зенита».

«Игровой кризис «Зенита»? Я бы так не говорил. Выездной матч, холодно... Пока это только начало второго круга. Да, «Краснодар» вышел вперед, но отрыв составляет всего два очка. Это вообще ничего не значит. Уже в следующем туре команда Ивича может сыграть вничью с ЦСКА. Без Кордобы южанам будет тяжело.

Я же смотрел параллельно игру «быков» с «Оренбургом». Не сказал бы, что хозяева были на голову выше. «Оренбург» при определенных раскладах мог увезти ничью. При этом, безусловно, нужно «Краснодар» похвалить. Вырвал очень важную победу », — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Краснодар» (35).