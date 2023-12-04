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РПЛ

Сегодня, 10:05

Орлов о лидерстве «Краснодара»: «Два очка отрыва от «Зенита». Это вообще ничего не значит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что пока рано говорить об игровом кризисе «Зенита».

«Игровой кризис «Зенита»? Я бы так не говорил. Выездной матч, холодно... Пока это только начало второго круга. Да, «Краснодар» вышел вперед, но отрыв составляет всего два очка. Это вообще ничего не значит. Уже в следующем туре команда Ивича может сыграть вничью с ЦСКА. Без Кордобы южанам будет тяжело.

Я же смотрел параллельно игру «быков» с «Оренбургом». Не сказал бы, что хозяева были на голову выше. «Оренбург» при определенных раскладах мог увезти ничью. При этом, безусловно, нужно «Краснодар» похвалить. Вырвал очень важную победу», — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, лидирует «Краснодар» (35).

 
Артем Дзюба. «Дзюба был полезен. «Зенит» не понял, как справиться с Глушенковым». Орлов о победе «Локо», лидерстве «Краснодара» и словах Карпина про дебила

 

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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