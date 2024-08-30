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Сегодня, 20:30

Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Риски есть. Но Семаку нужен был силовой форвард»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов по-прежнему считает, что «Зенит» рискует, подписав форварда Александра Соболева.

— Вы же скептически относились к его возможному переходу в «Зенит».

— Да. Но сейчас хочется сказать о другом. Риски действительно есть. Но Сергей Богданыч Семак мне говорил, что ему нужен силовой форвард. Наверняка он внимательно следил за Соболевым, собирал данные. При этом, конечно, Соболеву еще надо пробиться в основной состав. Есть же Кассьерра, аргентинец, Сергеев. Что ж, будет интересно. Соболев пришел доказать, что он достоин быть игроком стартового состава. Время покажет.

— Кто-то считает, что «Зенит», купив Соболева, все-таки ослабил «Спартак».

— Да нет, не согласен. «Спартак» и без Соболева хорош. Станкович строит футбол без него, делает ставку на быстрых, небольших исполнителей. Тренер красно-белых не видит его в своих схемах, а Семак — видит. (Улыбается.) Дай бог, чтобы выиграли от этого перехода и те и другие. Повторюсь, «Зенит» идет на определенный риск. Соболев все-таки не так хорошо отрабатывает в обороне. Но в новом клубе его могут заставить это делать.

Мне кажется, что в «Спартаке» он все-таки играл эпизодами, иногда выключался, а теперь придется работать все 90 минут. Думаю, сам Соболев это прекрасно понимает. Знаете, когда «Зенит» брал Бакаева, у меня возникли сомнения. Задавался вопросом: ну как он может заменить Малкома? Маловато мастерства.

— У Соболева его побольше?

— Во-первых, у него есть характер! Это сразу чувствуется. Забивать он умеет. И конечно, Соболев по-футбольному наглый! А футбол любит наглецов. От этого никуда не деться. В спорте свои законы.

Александр Соболев и&nbsp;Александр Медведев. «Спрашиваю Соболева: «Готов к конкуренции с аргентинцем?» Он: «Я ее жду!» Орлов — о главном трансфере лета в РПЛ

Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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