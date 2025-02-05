Орлов: «Зачем «Зениту» покупать правого защитника за 20-30 миллионов? Ненужная роскошь»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что «Зениту» не стоит покупать за большие деньги правого защитника.

«Разговоры о том, что «Зениту» нужен правый защитник? Считаю, эта позиция вполне укомплектована даже с учетом травм Караваева и Волкова. Можно использовать справа Эраковича. Есть Мантуан. Правда, он полезнее на позиции вингера. Если покупать за 20-30 миллионов правого защитника, это не бизнес. Не вижу в этом смысла. Зачем? Ненужная роскошь, скажем так», — сказал «СЭ» Орлов.

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.