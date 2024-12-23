Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Орлов считает Ленини лучшим опорником РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини лучшим опорником РПЛ.

«Опорник. Ранее кандидат на эту позицию для меня был очевиден. Барриос. Но только не в этот раз. Включаю в свою символическую сборную краснодарца Ленини. Представитель Кабо-Верде в первой части сезона сыграл сильнее зенитовца. Он и в отборе хорош, и двумя голевыми передачами отметился. Барриос, на секундочку, результативными действиями пока похвастаться не может. Пропали куда-то его острые пасы, когда он доходит до штрафной. Надо отдать должное Мураду Мусаеву, который так раскрыл Ленини.

Почему не Умяров? Наиль прибавил. Меньше ошибается, гораздо острее стал впереди. Он был в моем шорт-листе, как и Черников. Но Ленини я поставлю повыше», — сказал Орлов «СЭ».

Геннадий Орлов. Символическая сборная РПЛ. Версия Орлова. По три игрока «Зенита» и «Спартака», нет Барриоса и Кордобы

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).

Вильмар Барриос
РПЛ
Кевин Ленини
Наиль Умяров
Читайте также
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Орлов считает Мусаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ
Орлов выбрал двух лучших нападающих РПЛ: «Молодец Станкович, расстался с Соболевым»
Орлов — о Барко: «Без раскачки начал делать разницу»
Орлов включил Батракова в число лучших игроков сезона РПЛ: «Радует его интенсивность»
«Химки» планируют расстаться с шестью игроками в зимнее трансферное окно
Орлов выбрал лучших центральных защитников РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя