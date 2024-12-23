Орлов считает Ленини лучшим опорником РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини лучшим опорником РПЛ.

«Опорник. Ранее кандидат на эту позицию для меня был очевиден. Барриос. Но только не в этот раз. Включаю в свою символическую сборную краснодарца Ленини. Представитель Кабо-Верде в первой части сезона сыграл сильнее зенитовца. Он и в отборе хорош, и двумя голевыми передачами отметился. Барриос, на секундочку, результативными действиями пока похвастаться не может. Пропали куда-то его острые пасы, когда он доходит до штрафной. Надо отдать должное Мураду Мусаеву, который так раскрыл Ленини.

Почему не Умяров? Наиль прибавил. Меньше ошибается, гораздо острее стал впереди. Он был в моем шорт-листе, как и Черников. Но Ленини я поставлю повыше», — сказал Орлов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).