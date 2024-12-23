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Сегодня, 15:30

Орлов считает Мусаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал возглавляющего «Краснодар» Мурада Мусаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ.

«Мусаев. «Краснодар» — на первом месте. Все справедливо. Мало кто ожидал, что Мурад даст результат после отставки Ивича. Кстати, я вам уже как-то говорил, что в проекте «Футбольная столица» мы просим мэтров нашего тренерского цеха: Валерия Газзаева, Юрия Семина и Валерия Непомнящего — определить лучшего российского специалиста месяца. И знаете, кто победил в ноябре? Семин и Непомнящий проголосовали за Карпина. А Газзаев — за Тедеева из «Акрона», — сказал Орлов «СЭ».

Геннадий Орлов. Символическая сборная РПЛ. Версия Орлова. По три игрока «Зенита» и «Спартака», нет Барриоса и Кордобы

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).

Мурад Мусаев
РПЛ
ФК Краснодар
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