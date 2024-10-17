Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Орлов: «Вендел сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил полузащитника «Спартака» Барко с хавбеком «Зенита» Венделом.

— Появилась информация, что «Зенит» мог перехватить у «Спартака» Барко, но москвичи довели сделку до конца? Что ж, можно только похвалить красно-белых. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки. Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.

Был бы Барко игроком основы сине-бело-голубых? А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля. Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует.

Эсекиэль Барко. «Не факт, что Барко играл бы в старте «Зенита». Вендел сильнее». Мнение Орлова

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро. 25-летний аргентинец провел 10 матчей за красно-белых в РПЛ, отметившись 5 голами и 3 голевыми передачами.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Эсекьель Барко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Сегодня
Вчера
Неделя