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Сегодня, 10:15

Орлов: «Малком уйдет из «Зенита». Он игрок сборной Бразилии»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов cчитает, что нападающий Малком покинет «Зенит» этим летом.

— Малкома вызвали в сборную Бразилии. За него можно только порадоваться. Повышает ли это вероятность его ухода из «Зенита»? Думаю, да. Раз он игрок сборной Бразилии, на него должен быть серьезный спрос в Европе. Если он летом покинет питерский клуб, это точно не станет сюрпризом. Нормальная история. Он провел очень сильный сезон, внес большой вклад в чемпионство. Сейчас Малком на пике. Молодец. Но можно отметить и «Зенит», который готовит кадры для сборной Бразилии. Это почетно.

Так что, думаю, Малком уйдет. При всем уважении к «Зениту» этому футболисту надо двигаться дальше. Зачем подрезать ему крылья? Тем более мы не участвуем в еврокубках.

Найдут ли ему замену? Только время покажет. У Сергея Семака хороший вкус на игроков. Это должно обнадеживать болельщиков питерской команды. Посмотрим. Будут искать. Настораживает то, что те игроки, которые получили шанс в последних матчах, не особо-то себя проявили. Понравился разве что Мантуан. Он, по моей информации, кстати, вроде бы остается в «Зените».

По будущему Вендела и Клаудинью пока ничего не ясно. И думаю, эта неопределенность продлится еще довольно долго. Писали, что «Рома» нацелилась на Вендела. Правда, потом агент полузащитника сказал, что ничего об этом не знает. Возможно, это все действительно слухи.

Малком выступает за «Зенит» с июня 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего бразильца в 27 миллионов евро.

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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