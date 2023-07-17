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Сегодня, 19:55

Орлов: «Вендел — ключевой игрок «Зенита». Но ситуация с ним непонятная»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Зенита» Вендел
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника «Зенита» Вендела.

— Сложно не согласиться с Валерием Газзаевым, который считает, что «Зениту» было очень сложно без Вендела. Бразилец — ключевой игрок. Но ситуация с ним непонятная. Никто пока не знает, когда он вернется, что там на самом деле произошло.

Во-первых, «Зенит» заявил, что Венделу разрешили искать новую команду. Потом где-то выступил Клаудиньо, который сказал, что Вендел уходит, а он сам остается. Значит, Клаудиньо что-то знал?

Чуть позже, кажется, агент Вендела сообщил, что у футболиста умер дедушка. И полузащитник занимается организацией похорон. В общем, одно наложилось на другое. Посмотрим, что будет дальше.

В «Зените» уверены, что в любом случае Вендел должен вернуться в Питер. Для поиска команды ему не нужно ездить по всему миру. У Вендела действующий контракт с сине-бело-голубыми. Значит, пока ничего не поменялось в его судьбе, ему надо тренироваться и выступать за «Зенит».

Ду Кейрос? Его сложно сравнивать с Венделом. Ему еще тренироваться и тренироваться! Я посмотрел со стороны: Ду Кейрос на свежести играет от силы минут 20, а потом уже добегает... Не готов физически. Вспомните того же Вендела, который на 90-й минуте способен был совершать рывки на полполя. Сейчас вообще в «Зените» таких игроков не видно. Тем не менее пока болельщикам сине-бело-голубых не стоит бить тревогу. Семак пять раз выигрывал чемпионство, доказал, что умеет подводить команду к сезону и к решающими играм, — сказал «СЭ» Орлов.

Марио Фернандес. «Зенит» все сделал корректно. Цап-царап — это не про Семака". Орлов — о переходе Марио Фернандеса

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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