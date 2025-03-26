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26 марта, 16:15

Орлов — о Глушенкове: «Что хотел сказать Максим? Что Семак не тренер?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал последние события из жизни «Зенита».

— Высказывания Максима Глушенкова... Понимаете, какая тут история. Максим всех впечатлил своими первыми матчами за «Зенит». Потрясающий дебют — семь голов в четырех турах!

А потом он получил странную травму. Ему во время игры мячом сломали руку... То есть он выключился во время матча. Я впервые такое увидел, хотя сам в футболе с 60-х годов. Как тебе мячом могут сломать руку... Не понимаю.

Второй момент: Глушенкову 25 лет, а сколько команд он уже сменил? Был в «Спартаке», «Крыльях», «Химках», «Локомотиве». И нигде надолго не задерживался. Это говорит о его непостоянстве. Что-то происходит у него внутри. Футболист не умеет терпеть. Если что-то не нравится, он уходит.

Ну и третий момент. Его интервью. Все они... Как бы это сказать... Не очень умные. Сначала заявил, что ему с бразильцами тренироваться лучше, чем играть за сборную. Ну как так? Как гражданин Глушенков еще не вырос. Не понимает, что, когда высказывается в прессе, ему придется потом отвечать за свои слова.

А его заявление о том, что игра с Гренадой — первая весной, в которой он получил удовольствие? Значит, в «Зените» у Семака он удовольствия от футбола не получает. Что он хотел этим всем сказать? Что Семак не тренер? Это удар по репутации Сергея Богданыча! Такое никогда не приветствовалось в футбольной среде. Вспомните Дзюбу, его заявление... Как он не пожал руку тому же Семаку.

Где логика? Как он мог получить удовольствие в матче против Гренады? Что это за команда? Что за уровень? Где логика? Рядом с Глушенковым, увы, нет человека, который мог бы подсказать, как следует вести себя в прессе. Ей-богу, он выглядит еще ребенком...

Максим Глушенков.«Выглядит нарциссом. Парень, если ты не хочешь играть в «Зените», уходи». Орлов — о Глушенкове

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ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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