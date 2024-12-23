Орлов включил Батракова в число лучших игроков сезона РПЛ: «Радует его интенсивность»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Справа в своей символической сборной поставлю Батракова. Потрясающая игра молодого парня. Открытие! А какая статистика! 10+6 в 17 турах! Правда, настораживает другой показатель. Шесть желтых карточек. Многовато... Я бы не стал его ни с кем сравнивать из ярких российских полузащитников прошлых лет. Самобытный. Со своими козырями, здорово играет между линиями. Он либо «восьмерка», либо «десятка». Забивной! С поставленным ударом, подвижный, инициативный. Радует его интенсивность. Мне понравились слова Саши Головина в одном из интервью. О том, что интенсивность игры во Франции гораздо выше, чем в РПЛ. Российскому футболу не хватает именно интенсивности. Мало кто умеет у нас держать высокий темп все 90 минут. Батраков, как мне кажется, один из таких футболистов. Но главное — его не перехвалить. Не надо отправлять Алексея уже сейчас в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Фиорентину». Вы же видите, что происходит в «Реал Сосьедад» с Захаряном. Травмы... Потому что рано уехал! Не окреп еще в «Динамо», не оббился. Мышцы оказались не готовы к другим нагрузкам, к иным скоростям», — сказал Орлов «СЭ».

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».