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Орлов о победе «Зенита»: «За какие заслуги в старт попадает Соболев? Так играют на первенстве водокачки!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что не понял, почему форвард Александр Соболев попал в стартовый состав «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

— Начнем с трудной победы команды Сергея Семака в Оренбурге. Может быть, это прозвучит слишком громко, но «Зенит» — мазохисты футбола! Вы понимаете в чем дело... Наверное, тренеры синге-бело-голубых рассчитывали на то, что многое в этой игре решит борьба, единоборства. И поэтому отрядили на острие атаки Соболева... В запасе остались Кассьерра и Лусиано, а с первых минут играл россиянин. Сколько голов Соболев забил в этом сезоне в РПЛ? Сколько передач отдал? Мы не берем Кубок, а говорим только о чемпионате. 0+0! Ни-че-го. Так за какие же заслуги он играет с первых минут? Семак рассчитывал, что Александр будет бороться, цепляться за мяч... Но, извините. Так играют на первенстве завода или водокачки! Современный футбол — быстрый, скоростной! И атаки надо строить не на каких-то скидках мяча... Это все уже устарело! Ну сравните Соболева с Угальде. Он же невысокий, а забил четыре!

Все вокруг недоумевают: зачем взяли в «Зенит» Соболева. Вот, правда! Я еще ни от одного специалиста футбольного не слышал, что этот нападающий поможет питерцам. Ни от одного! И вы же видели, как ожила игра сине-бело-голубых с выходом на замену Кассьерры и Лусиано. Они техничнее, умнее Соболева по-футбольному. Я просто не могу понять логики. Но ведь колумбиец и аргентинец забили по шесть! А играет Соболев. Чудеса...

Поэтому я и говорю — мазохизм. Сами себя испытают. Победы добились лишь на 97-й минуте. А если бы Лусиано и Кассьерра играли с первых минуты? Они бы до перерыва все вопросы сняли. Результат надо делать сразу! Пожалейте болельщиков! Спасибо Ерохину. Он выступил джокером. Но зачем до этого доводить-то? Человек с нулем в графе «голы и передачи» получает место в составе... Ну я не знаю. Семак же сам черный ходит возле поля. Не может понять, почему так много потерь мяча... Как будто кто-то заставляет Сергея Богданыча обязательно делать ставку на экс-форварда «Спартака». Ну ему не хватает скорости, не бежит он навстречу мячу, ждет все время.

Мне запомнился один эпизод. Вернувшийся в строй Глушенков покатил мяч за спины защитникам хозяев. А Соболев стоит на месте! Разный футбольный интеллект. Увы...
Мне болельщики звонят и спрашивают: за какие заслуги Соболев попадает в старт? Не могу им ответить. Нет объяснения.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Педро, защитник &laquo;Оренбурга&raquo; Матиас Перес и&nbsp;нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев. «Сравните Угальде и Соболева! Зачем Семак выпускает Александра в старте?» Орлов — о победах «Спартака» и «Зенита»
Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Ростов
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1
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Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
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Крылья Советов
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1
2
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1
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1
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2
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Акрон
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-
07.03 00:00
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И Г+П

Алексей Батраков

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