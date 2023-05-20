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20 мая, 16:06

Орлов: «Смолов — хороший футболист для наших команд не самого высокого уровня»

Орлов высказался о Смолове
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающем «Динамо» Федоре Смолове.

«Смолов — хороший футболист, но для российских команд не самого высокого уровня. Его приход в «Динамо» приостановил прогресс Тюкавина. Он мог вырасти за этот год, если бы был в хороших руках. Это серьезный тренерский просчет», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 35 матчах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. На счету 33-летнего Смолова 11 голов в 29 матчах и 5 голевых пасов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-20-orlov-smolov-khoroshiy-futbolist-dlya-nashikh-komand-ne-samogo-vysokogo-urovnya-yego-prikhod-priostanovil-tyukavina
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
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