Орлов: «Глушаков может создать голевую ситуацию и сам забить. Для России это игрок!»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о перспективах полузащитника Дениса Глушакова после ухода из «Химок».

«Денис Глушаков — человек, который может создать голевую ситуацию и сам забить гол. Сколько он очков принес тем же «Химкам». Глушаков доказал в московском «Спартаке». Где бы он ни был, он — игрок. Для России это игрок!» — сказал Орлов Sport24.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».