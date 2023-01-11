Орлов: «Зенит» сделал хорошие приобретения. Но и конкуренция в составе тоже есть»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансферной политике «Зенита».

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» сделал хорошие приобретения. Про Ренана говорят, что он лучший центральный защитник в своем возрасте. Перспективное приобретение. Но ему еще надо попасть в основной состав. Все-таки конкуренция есть: Чистяков, Алип, Родригао. Но в принципе это хорошее вложение средств. Игрок молодежной сборной Бразилии — это не игрок молодежной сборной России", — приводит слова Орлова Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.