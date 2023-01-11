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Сегодня, 21:44

Орлов: «Зенит» сделал хорошие приобретения. Но и конкуренция в составе тоже есть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о трансферной политике «Зенита».

10 января питерский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» сделал хорошие приобретения. Про Ренана говорят, что он лучший центральный защитник в своем возрасте. Перспективное приобретение. Но ему еще надо попасть в основной состав. Все-таки конкуренция есть: Чистяков, Алип, Родригао. Но в принципе это хорошее вложение средств. Игрок молодежной сборной Бразилии — это не игрок молодежной сборной России", — приводит слова Орлова Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-orlov-o-kolichestve-braziltsev-v-zenite-klub-verit-nash-futbol-vernetsya-v-yevropu-my-yeshche-ne-izgnany-iz-uyefa
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