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14 февраля, 23:59

Орлов: «Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита».

«Советовать со стороны не надо. Он должен сам для себя принять решение. Бакаеву нужно восстановить свои качества, за которые его взяли в «Зенит». Он быстро принимал решения. Зелимхану нужно блуждать по всему полю, а не ждать, когда дадут пас. Малком работает по всему полю, пусть учится у него. Плюс Бакаеву нужно хорошо подготовиться физически, — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел за «Зенит» на поле 529 минут в 20 матчах во всех турнирах. За это время он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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