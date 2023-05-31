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Сегодня, 18:11

Геннадий Орлов: «Я всегда отказываю «Матч ТВ»

Геннадий Орлов заявил, что всегда отказывает «Матч ТВ»
Ана Горшкова
Корреспондент
Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
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Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о возможности прокомментировать матч «Зенита».

«Не хочу я комментировать матч «Зенита». А зачем? Мне это неинтересно. У меня в «Спорт-Экспрессе» все мои комментарии. Вот можно открывать и там все написано. Если «Матч ТВ» сделает такое предложение? А я отказываю им всегда. Что мне «Матч ТВ»? У них и сайт слабый даже. Мне интересно, чтобы это читал народ. А кто в этом плане «Матч ТВ»? Не очень они сейчас популярны. Я вот избрал «Спорт-Экспресс» и все. С разными сотрудничать не буду. Но даю еще комментарии Sport24, потому что там бартер. Они сразу подключают мою передачу в новости», — приводит слова Орлова «Спорт День за Днем».

Малком и&nbsp;фотограф &laquo;Зенита&raquo; Вячеслав Евдокимов. «Малком уйдет. Бакаев дрогнул. Зачем «Зениту» Ломаев?» Мнение Орлова
Источник: Спорт День за Днем
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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