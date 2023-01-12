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Сегодня, 17:00

Орлов о Соболеве в «Зените»: «В Петербурге цивилизованный клуб, Соболев — забияка»

Орлов заявил, что не хотел бы видеть Соболева в «Зените»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Комментатор и журналист Геннадий Орлов не хотел бы видеть в «Зените» нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева.

«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка», — приводит слова Орлова Sport24.

Он также поделился мнением, что в российском футболе есть более перспективные и молодые игроки.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-12-orlov-o-soboleve-v-zenite-yaby-ne-privetstvoval-zenit-tsivilizovannyy-klub-sobolev-zabiyaka
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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