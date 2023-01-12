Орлов заявил, что не хотел бы видеть Соболева в «Зените»

Комментатор и журналист Геннадий Орлов не хотел бы видеть в «Зените» нападающего «Спартака» и сборной России Александра Соболева.

«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка», — приводит слова Орлова Sport24.

Он также поделился мнением, что в российском футболе есть более перспективные и молодые игроки.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Соболев провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.