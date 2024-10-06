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Судейство

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Орлов о пенальти в ворота «Оренбурга»: «Очевидный фол, Ерохин пролетел мимо мяча из-за толчка сзади»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что в матче 11-го тура РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (1:0) пенальти в ворота гостей назначен верно.

— Пенальти вызовет жаркие споры? Не знаю... Был же повтор. Довольно четкий. Ерохин выпрыгивает вверх, Малых подталкивает его рукой в спину. В итоге зенитовец до мяча не добирается. Считаю, это очевидный фол. Ерохин же пролетел мимо мяча. Да, это не грубое нарушение правил. Поэтому Малых и не получил желтую карточку. Но нарушение-то в штрафной — 11-метровый. Тут уже никуда не деться.

Несмотря на победу, вопросов к игре «Зенита» хватает. К реализации. При этом Семак заставляет всех нападающих играть в обороне, и они отрабатывают. Я похвалил уже Ерохина и Педро. Но нужно сказать добрые слова и в адрес Мантуана. Быстрый, свежий активный на правом фланге. Реализовал пенальти, переиграл Москвичева. Забил победный мяч, играл с улыбкой. Латышонок подтвердил свой уровень, вытащил очень сложный мяч в первом тайме, сыграл ногой. Горбани зряче бил, но вратарь «Зенита» совершил сложное спасение, — сказал Орлов.

Александр Ерохин (№21) и&nbsp;Андрей Малых (№12). «Малых толкает Ерохина, тот пролетает мимо мяча. Очевидный пенальти». Орлов — о победе «Зенита»

ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов

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