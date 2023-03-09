Геннадий Зюганов поддержал инициативу об отмене Fan ID

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале высказал мнение, что Fan ID в России нужно отменить.

«Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять Закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких «новшеств», — написал Зюганов.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.