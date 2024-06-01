Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:40

Митрофанов: «Футбольная столица там, где находится чемпион страны»

Митрофанов назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России
Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» назвал футбольную столицу России.

«Футбольная столица там, где находится чемпион страны. Тем не менее в России много мест, где наш вид спорта популярен. И говорить, что в одну сторону есть перекос — нельзя. У нас активно развивается детско-юношеский и женский футбол, футзал. В воскресенье на главной спортивной площадке в «Лужниках» будет проходить суперфинал Кубка России. Да, «Зенит» шесть раз подряд выигрывал чемпионат страны. В этом году все решалась до последнего тура, и не только в матче сине-бело-голубых. Тем не менее, это тот результат, который есть. Правильно говорить — футбольная столица в Санкт-Петербурге. Но это не означает, что на огромной футбольной карте России нет важных и знаковых для футбола мест», — сказал Митрофанов «СЭ».

«Зенит» в этом году в шестой раз подряд стал чемпионом России. Суперфинал FONBET Кубка России между петербуржцами и «Балтикой» состоится в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня. Начало матча в 18.00 мск.

13
Обсудить
Читайте также
Бой Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 ночью 2 июня
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Митрофанов — о cуперфинале Кубка России: «Ждем интересную игру, главное — без травм»
Экс-вратарь «Локомотива» Фильцов: «Латышонок настроится на суперфинал Кубка России»
Точилин: «Зенит» является безоговорочным фаворитом в игре с «Балтикой»
Рапопорт считает, что Латышонку надо уйти из «Балтики» в «Динамо» или «Краснодар»
Хомуха считает, что у «Зенита» возникнут проблемы с «Балтикой» в суперфинале Кубка России
Экс-полузащитник «Зенита» Плетнев уверен, что петербуржцы возьмут Кубок России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Представитель Дзюбы: «Артем не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги»

Олимпийская чемпионка Мельникова: «Любимый игрок в «Спартаке» — Промес!»