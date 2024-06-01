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Сегодня, 13:57

Генсек РФС Митрофанов назвал самого влиятельного футболиста в России

Митрофанов считает Смертина самым влиятельным футболистом России
Зарина Халимхонова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» назвал самого влиятельного футболиста в России.

«Могу сказать, что сегодня, в рамках дня футбола, самый влиятельный футболист — Алексей Смертин. Потому что он 26 часов (без перерыва) собирается играть футбол и поставить мировой рекорд в рамках этого ультрамарафона. Сегодня, применительно к массовости, — это Леша Смертин», — сказал Митрофанов «СЭ».

Смертин завершил карьеру футболиста в 2008 году. 48-летний специалист занимает в РФС должность руководителя проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности.

Алексей Смертин
РФС
Максим Митрофанов
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