Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» назвал самого влиятельного футболиста в России.

«Могу сказать, что сегодня, в рамках дня футбола, самый влиятельный футболист — Алексей Смертин. Потому что он 26 часов (без перерыва) собирается играть футбол и поставить мировой рекорд в рамках этого ультрамарафона. Сегодня, применительно к массовости, — это Леша Смертин», — сказал Митрофанов «СЭ».

Смертин завершил карьеру футболиста в 2008 году. 48-летний специалист занимает в РФС должность руководителя проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности.