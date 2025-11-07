Генсек РФС Митрофанов поблагодарил правоохранительные органы за работу в инциденте с Мостовым

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что переживал за полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Мостового, которого пытались похитить в Санкт-Петербурге.

«Переживал за Мостового. Хочется поблагодарить правоохранительные органы, которые эффективно сработали в этой ситуации», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.