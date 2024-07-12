Митрофанов о Кордобе: «Галицкий рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» ситуацию с возможным переманиванием нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Зенит» в обход клуба.

— Слышали историю с «Краснодаром» и «Зенитом» по поводу Кордобы? Якобы клуб из Санкт-Петербурга договаривался с агентами нападающего без соответствующего разрешения.

— Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал.

— Что конкретно обсуждали с Галицким?

— Он рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги [по покупке Кордобы], и все.

— Писали, что в «Краснодаре» возмущены поведением «Зенита» и планируют обратиться в РФС по поводу этой ситуации.

— Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если «Краснодар» обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации.

В сезоне-2023/24 РПЛ Кордоба провел 27 матчей за «Краснодар», забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт 31-летнего колумбийца с «быками» действует до конца июня 2025 года.