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Судейство

Сегодня, 19:08

Генсек РФС рассказал, что клубы РПЛ просили Мажича изменить графику офсайдных линий

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился деталями встречи главы судейского корпуса Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

Мероприятие состоялось 3 сентября в Москве.

«Встреча прошла очень хорошо. Она была рассчитана на общение Мажича с руководителями футбольных клубов, там не обсуждались вопросы того или иного эпизода.

Обсуждались вопросы судейской реформы. Были вопросы и пожелания от клубов, которые касаются их видения системы судейства и ее улучшения. Например, очень хотели, чтобы графика офсайдных линий была такая же, как в Лиге чемпионов.

Когда ждать судейскую реформу? Мы не получали конкретные предложения. Мы готовы пояснить на конкретных примерах. Есть формальная часть решения, но, может быть, ее стоит по-другому объяснять», — сказал Митрофанов журналистам.

Также чиновник прокомментировал слова главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина о желании провести неформальную встречу с Мажичем.

«Карпин сказал, что была приведена статистика? Валерий Георгиевич присутствовал, как главный тренер национальной сборной. Не на всем мероприятии. Он хочет встречу с Мажичем за чашечкой кофе, чтобы задать свои вопросы? Это я ему предложил — теперь он захотел. Они оба хотят», — добавил Митрофанов.

РПЛ
Максим Митрофанов
Милорад Мажич
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