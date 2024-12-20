Митрофанов — об агентском регламенте: «РФС не отменил регулирование внутренних сделок»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос от изменениях в агентском регламенте организации.

— Обсуждался ли сегодня агентский регламент? Можете рассказать, какое решение по нему было принято?

— 1 января 2024 года ФИФА приостановило действие своего агентского регламента, который регулирует все международные сделки. Соответственно, с этого момента любая международная сделка никак не ограничивается лимитом агентского вознаграждения. Клубы РПЛ ранее обратились в РФС с вопросом о выполнении рекомендаций ФИФА об отмене соответствующих ограничений для сделок, осуществляемых с российскими игроками на территории РФ. Этот вопрос находится на рассмотрении.

ФИФА рекомендовала всем национальным ассоциациям отменить свои регламенты, чтобы регулирование сделок как внутри страны, так и за рубежом было одинаково. РФС не отменил регулирование внутренних сделок и в настоящий момент ведет анализ и консультации.