Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:10

Митрофанов — об агентском регламенте: «РФС не отменил регулирование внутренних сделок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос от изменениях в агентском регламенте организации.

— Обсуждался ли сегодня агентский регламент? Можете рассказать, какое решение по нему было принято?

— 1 января 2024 года ФИФА приостановило действие своего агентского регламента, который регулирует все международные сделки. Соответственно, с этого момента любая международная сделка никак не ограничивается лимитом агентского вознаграждения. Клубы РПЛ ранее обратились в РФС с вопросом о выполнении рекомендаций ФИФА об отмене соответствующих ограничений для сделок, осуществляемых с российскими игроками на территории РФ. Этот вопрос находится на рассмотрении.

ФИФА рекомендовала всем национальным ассоциациям отменить свои регламенты, чтобы регулирование сделок как внутри страны, так и за рубежом было одинаково. РФС не отменил регулирование внутренних сделок и в настоящий момент ведет анализ и консультации.

Логотип ФИФА. Новый агентский регламент ФИФА: удар по РПЛ, риск для ФНЛ

1
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
ФИФА
Читайте также
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Фицо пригрозил Украине конфликтом при прекращении транзита газа
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
Власти Курской области сообщили о массированном ракетном обстреле Рыльска
Сегодня
Вчера
Неделя