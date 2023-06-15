Георгиев рассказал, что сожалел из-за слишком раннего окончания карьеры футболиста

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, что сожалел из-за слишком раннего окончания карьеры футболиста.

«Первое время, естественно, жалел, что закончил в 35. Когда столько лет занимаешься одним делом, трудно перестроиться. Но на тот момент казалось, что это правильное решение, ведь я построил определенные планы. Не все они реализовались. Сейчас понимаю, что тогда даже в 35 находился в хорошей форме и мог поиграть 3-4 года. Однако это уже в прошлом. Сейчас продолжаю жить дальше. Впереди много планов. Мне предлагали остаться. Не только «Оренбург», но и другие клубы РПЛ. Звали еще и в Болгарию. Но на тот момент четко для себя решил закончить и вернуться в свою страну. Такой был план. Я никогда не думал быть тренером. Это сложная и ответственная работа. Она не для меня. Быть директором или менеджером — да. Раньше я немного помогал игрокам, но где-то три года назад оставил это. Появились другие интересы. Но в любой момент могу вернуться», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

41-летний болгарин завершил профессиональную спортивную карьеру в январе 2018 года.