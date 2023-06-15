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Сегодня, 14:01

Георгиев считает, что «Рубин» должен бороться за тройку призеров в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, что с удивлением узнал о вылете казанского клуба из РПЛ.

«Казань — это один из тех городов, которые я очень люблю. Для меня это почти родной город. Очень хотел остаться там. Но возникли недопонимания с руководством. Поэтому я ушел. Но всегда буду говорить о Казани с любовью. Это максимально спортивный город — там и помимо футбола много видов спорта. Очень удивил их вылет в Первый дивизион. Думаю, вся Россия удивилась. Там хорошая организация, хорошие деньги, хорошие условия. «Рубин» с его возможностями должен бороться за первую тройку в РПЛ. И это минимум. Все условия для этого есть. Надеюсь, эта перезагрузка им поможет», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

По итогам сезона «Рубин» занял первое место в турнирной таблице Первой лиги с 69 очками в 34 матчах и вернулся в РПЛ после одного года отсутствия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/blago-georgiev-rubin-dolzhen-borot-sya-za-trojku-prizerov/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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