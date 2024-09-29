Черданцев: «Пусть Галактионову и Станковичу выдадут справки, что они неприкасаемые до конца сезона»

Известный комментатор Георгий Черданцев отметил, что «Локомотив» и «Спартак» должны бороться за чемпионство в РПЛ.

«Место в тройке для меня — это эфемерное понятие, которое интересно более слабым командам. Для «Спартака» и «Локомотива» с их бюджетами должна быть интересна борьба за первое место. Пусть Галактионову выдадут справку, что он неприкасаемый до конца сезона. И Станковичу пусть выдадут. Пускай в футбол играют, я думаю, что от этого зрелищность чемпионата повысится. То есть тренеры не будут опасаться, что их уволят после 2-3 неудачных матчей.

Я бы предложил в наших условиях как-то повысить зрелищность матчей, чтобы тренеры не боялись за результат, а команды играли не от обороны, а в атаку. Я хочу смотреть, чтобы было 5:5, но я думаю, что сегодня, именно исходя из того, что на обоих тренеров оказывается давление, они будут осторожничать», — приводит «РБ Спорт» слова Черданцева.

В субботу, 28 сентября, «Локомотив» переиграл «Спартак» (3:1) в 10-м туре РПЛ.