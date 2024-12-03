Джикия о переходе Соболева в «Зенит»: «Будь я игроком «Спартака», воспринял бы максимально негативно»

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Если бы я был игроком «Спартака», я бы воспринял его переход максимально негативно. Сейчас, когда я не игрок «Спартака», я на это немного по-другому посмотрел. Как на желание моего друга, который хочет просто перейти в другой клуб, и все. Сам я не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо» — это принципиальный момент, я носил не один год капитанскую повязку в «Спартаке», — сказал Джикия на YouTube-канале Федора Смолова.

В интервью форварду «Краснодара» Джикия заявил, что покинул «Спартак» не по своей воле.

27-летний Соболев в августе 2024 года перешел в «Зенит» из «Спартака», подписав с петербургским клубом контракт по схеме «3+1». В текущем сезоне форвард забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах за сине-бело-голубых.