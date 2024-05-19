Джикия: «Мне сказали о решении клуба. Я встал, поблагодарил и ушел»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как узнал о решении клуба не продлевать с ним контракт.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.

— Как вы узнали о том, что с вами не продлевают контракт?

— Мне об этом сказали не так давно.

— В какой момент вы поняли, что будущего в «Спартаке» нет?

— Как только услышал.

— Зимой?

— Как только услышал.

— Какая реакция была?

— Поблагодарил, встал, вышел.

— Зимой, когда у вас были варианты, вы заняли позицию, что никуда не уйдете. Есть ощущение, что вы потеряли полгода игровой практики?

— Для меня было важно сделать все возможное. Никакое предложение об аренде я не рассматривал. Остался верен клубу и сделал все от себя зависящее.

— Амарал сказал, что у каждого игрока есть свой цикл и твой в «Спартаке» закончился. Ты понимаешь, почему так произошло?

— Я не спрашивал.

— Но тебе же наверняка интересно...

— Все, что мне было интересно, я услышал. Остальное уже не имеет никакого значения.

— Вы услышали это в феврале?

— Нет. То, что я услышал недавно, для меня было достаточно. Мы встретились. Мне сказали о решении клуба. Я встал, поблагодарил и ушел.

— Ты на сборах говорил, что находишься чуть ли не в своей лучше форме. Почему тебе не представили шанс?

— Не задавал такие вопросы. Надо смотреть и двигаться только вперед. Все в жизни бывает.

— Когда команда подошла тебя чествовать, ты сказал: «Уберите руки, мне вас еще хоронить». Ты переходишь в клуб, который будет конкурировать со «Спартаком»?

— В жизни все бывает.

— Ты знаешь о своем будущем уже сейчас? Конкретный вариант уже есть?

— Поживем-увидим.

— Когда мы об этом узнаем?

— Когда утром будете просыпаться, обновляйте новости и узнаете, — сказал Джикия.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.