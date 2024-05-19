Сегодня, 18:47
Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы после победы над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.
— Будет ли у вас желание доказать «Спартаку», если встретитесь с ним уже в другом клубе?
— Мне надо самому себе доказывать, в первую очередь. А там уже, где бы я не оказался, постараюсь действовать в интересах команды. Но если буду выступать в чемпионате России и пересекаться со «Спартаком», конечно, постараюсь выходить на поле побеждать.
— Из экипировки что-то оставили себе? Все болельщикам раздали практически.
— Это не мои вещи были.
— А чьи?
— Ребят, кто разминался. Дети кричали. Я им и раздал.
— Вы допускаете возвращение в «Спартак»?
— Время покажет. Не надо сейчас говорить громких слов. Обойдемся без них. Разойдемся на хорошей ноте, со словами благодарности. А в жизни все бывает.
— С какими эмоциями покидаете «Спартак»?
— Еще есть 12 дней до 31 мая, поэтому я самый счастливый человек.
— Как смотрите на конкуренцию со Срджаном Бабичем? Очевидно, что его покупали, поскольку думали: он сильнее вас.
— У нас с Срджаном отличные отношения. Ни в коем случае наше общение не обострилось. Он отличный парень и футболист.
— Как вы сами оцениваете свои кондиции?
— Сто процентов стал слабее. Тут очень важно объективно оценивать себя. Когда ты долгое время не играешь, понятно, что теряешь амбиции, практику и тонус. Конечно, же я стал слабее. Это факт, но ничего страшного, будет время. Есть время заняться собой и начать новую главу в жизни, — сказал Джикия.
Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.
Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.