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Джикия — о своих кондициях: «Сто процентов стал слабее, важно объективно оценивать себя»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы после победы над «Рубином» (3:1) в 29-м туре РПЛ.

— Будет ли у вас желание доказать «Спартаку», если встретитесь с ним уже в другом клубе?

— Мне надо самому себе доказывать, в первую очередь. А там уже, где бы я не оказался, постараюсь действовать в интересах команды. Но если буду выступать в чемпионате России и пересекаться со «Спартаком», конечно, постараюсь выходить на поле побеждать.

— Из экипировки что-то оставили себе? Все болельщикам раздали практически.

— Это не мои вещи были.

— А чьи?

— Ребят, кто разминался. Дети кричали. Я им и раздал.

— Вы допускаете возвращение в «Спартак»?

— Время покажет. Не надо сейчас говорить громких слов. Обойдемся без них. Разойдемся на хорошей ноте, со словами благодарности. А в жизни все бывает.

— С какими эмоциями покидаете «Спартак»?

— Еще есть 12 дней до 31 мая, поэтому я самый счастливый человек.

— Как смотрите на конкуренцию со Срджаном Бабичем? Очевидно, что его покупали, поскольку думали: он сильнее вас.

— У нас с Срджаном отличные отношения. Ни в коем случае наше общение не обострилось. Он отличный парень и футболист.

— Как вы сами оцениваете свои кондиции?

— Сто процентов стал слабее. Тут очень важно объективно оценивать себя. Когда ты долгое время не играешь, понятно, что теряешь амбиции, практику и тонус. Конечно, же я стал слабее. Это факт, но ничего страшного, будет время. Есть время заняться собой и начать новую главу в жизни, — сказал Джикия.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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