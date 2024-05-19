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Сегодня, 19:05

Джикия: «Если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что остался бы в команде, если бы получил предложение о продлении контракта.

Действующее соглашение 30-летнего защитника истекает летом этого года. 18 мая «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона.

— Когда Абаскаль покинул «Спартак» у вас было ощущение: вероятность того, что останетесь, повышается?

— Думаю, да.

— Удивлены, что этого не произошло?

— Давайте хотя бы сегодня остановимся на следующем: все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное не имеет значения. Решение принято.

— Вас не удивило, что клуб не сделал никакого предложения о продлении контракта?

— Могу сказать только за себя. Если бы было хотя бы какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке». Это не было финансовой историей. Но, к сожалению, такого не произошло.

— Есть ли клуб, в котором вы себя, как капитан «Спартака», точно не видите в будущем?

— Не буду называть никакие команды. В жизни все может быть, и только время покажет, настоящий я спартаковец или нет.

— Вадим Шпинев сказал про московскую команду. Он прав?

— Я готовился к игре. Не разговаривали с Вадимом. Но вечером обязательно созвонимся. Если есть что-то новое, он мне расскажет.

— Планируется ли прощальное мероприятие среди игроков? Поедете ли вы на матч в Оренбург?

— Не могу сказать. Завтра восстановительная тренировка, собрание, на котором мы все обсудим. Думаю, что с командой буду в Оренбурге, — сказал Джикия.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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