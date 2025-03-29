Джикия — о Кокареве: «Он хорошо себя проявляет, помогает «Химкам»

Защитник «Химок» Георгий Джикия поделился мнением об игре вратаря команды Никиты Кокарева.

В 22-м туре РПЛ подмосковная команда обыграла «Пари НН» со счетом 2:0.

— Что ты думаешь об игре вашего вратаря Кокарева?

— Он хорошо себя проявляет, помогает нам. Я каждый день вижу, как он тренируется, старается, он — огромный молодец. Эта победа, безусловно, в том числе его заслуга. Он хорошо действовал и в нужные моменты был на месте.

— Может ли он стать первым номером в сборной?

— Это должен оценивать тренерский штаб сборной. Кока проводит первый хороший сезон за «Химки». При должной работе, думаю, он скоро получит вызов в сборную.

— Слова Валерия Георгиевича о тебе про твой вызов.

— 100 процентов с ним согласен.

Дарик Агаларов