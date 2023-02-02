0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:38

Джикия — об интересе к Абаскалю из Европы: «Это нас никак не тревожит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить клуб из Европы.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» проявляла интерес к 33-летнему специалисту.

— Много информации о том, что Абаскаль может возглавить клуб из Европы. Как это отражается на команде?

— Это нас никак не тревожит, потому что есть уверенность, что он наш тренер, он будет с нами.

В июне 2022 года Абаскаль возглавил красно-белых. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Джикия — о возможном переходе России в АФК: «Могу сказать одно, что сборная нужна, собирать и играть надо»
Соболев: «Мне без разницы на «Зенит»
Соболев: «Еще утром отправил Карпину сообщение с поздравлением. Пожелал здоровья»
Джикия: «Прекрасно чувствую себя в схеме 4-3-3»
Защитник «Спартака» Джикия признался, что команде не хватает Промеса
Соболев рассказал, как сказывается отсутствие Промеса на сборе «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джикия — о возможном переходе России в АФК: «Могу сказать одно, что сборная нужна, собирать и играть надо»