Джикия — об интересе к Абаскалю из Европы: «Это нас никак не тревожит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить клуб из Европы.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Севилья» проявляла интерес к 33-летнему специалисту.

— Много информации о том, что Абаскаль может возглавить клуб из Европы. Как это отражается на команде?

— Это нас никак не тревожит, потому что есть уверенность, что он наш тренер, он будет с нами.

В июне 2022 года Абаскаль возглавил красно-белых. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).