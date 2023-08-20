Джикия рассказал, каково играть против бразильцев «Зенита»: «Они квалифицированные футболисты, чемпионы страны»

Сегодня, 23:09
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).
— Что сегодня не хватило «Спартаку»? А также всех интересует новая схема.
— Да, сегодня была немножко другая схема. Понятно, что детали, что получилось, а что нет, разберем на неделе. Не получилось забить и использовать моменты, а также создавать. Первый пропустили, затем еще. Хотя второй тайм вышли хорошо. Хорошая реакция была, несмотря на то, что проигрывали. После 0:2 отыгрались, было пенальти. Потом пропустили гол. Ошиблись. Итог: проиграли.
— О чем подумал, когда пенальти назначили в ворота «Спартака», а не «Зенита»? Какие эмоции были после ВАР?
— Спокойно. Потому что я смотрел фол, который происходил в штрафной соперника. Была минутная реакция. Но все нормально. Вы прекрасно знаете, что я не комментирую судейство и на сегодняшний день не буду комментировать действия арбитра.
— Гильермо также сказал, что результат несправедливый. На сколько вы с этим согласны?
— У меня есть на это свое мнение, а есть факт, который показывает табло, что мы проиграли 1:3. На сегодняшний день это так. На неделе будут разборы и прочее.
— Насколько тяжело играть в защите против бразильцев?
— Футболисты «Зенита» квалифицированные футболисты, чемпионы страны. Понятное дело, что, когда ты играешь с чемпионом — больше давления. Когда классный футболист против тебя, это всегда что-то большее. Понятно, что это не в первый раз. Посмотрим, как будет дальше.
«Зенит» набрал 10 очков и догнал в турнирной таблице «Динамо», которое занимает третье место. У «Спартака» осталось 9 очков. Красно-белые идут шестыми.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|1 : 3
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|4 : 0