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Сегодня, 23:09

Джикия рассказал, каково играть против бразильцев «Зенита»: «Они квалифицированные футболисты, чемпионы страны»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Что сегодня не хватило «Спартаку»? А также всех интересует новая схема.

— Да, сегодня была немножко другая схема. Понятно, что детали, что получилось, а что нет, разберем на неделе. Не получилось забить и использовать моменты, а также создавать. Первый пропустили, затем еще. Хотя второй тайм вышли хорошо. Хорошая реакция была, несмотря на то, что проигрывали. После 0:2 отыгрались, было пенальти. Потом пропустили гол. Ошиблись. Итог: проиграли.

— О чем подумал, когда пенальти назначили в ворота «Спартака», а не «Зенита»? Какие эмоции были после ВАР?

— Спокойно. Потому что я смотрел фол, который происходил в штрафной соперника. Была минутная реакция. Но все нормально. Вы прекрасно знаете, что я не комментирую судейство и на сегодняшний день не буду комментировать действия арбитра.

— Гильермо также сказал, что результат несправедливый. На сколько вы с этим согласны?

— У меня есть на это свое мнение, а есть факт, который показывает табло, что мы проиграли 1:3. На сегодняшний день это так. На неделе будут разборы и прочее.

— Насколько тяжело играть в защите против бразильцев?

— Футболисты «Зенита» квалифицированные футболисты, чемпионы страны. Понятное дело, что, когда ты играешь с чемпионом — больше давления. Когда классный футболист против тебя, это всегда что-то большее. Понятно, что это не в первый раз. Посмотрим, как будет дальше.

«Зенит» набрал 10 очков и догнал в турнирной таблице «Динамо», которое занимает третье место. У «Спартака» осталось 9 очков. Красно-белые идут шестыми.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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