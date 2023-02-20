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Сегодня, 18:40

Джикия рассказал, как Дуарте и Тавареш адаптируются в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как в команде адаптируются новички — Алекс Дуарте и Томаш Тавареш.

«Понятное дело, что они с каждым днем прогрессируют. Мы уже почувствовали друг друга. Очень приятно, с каждым днем мы все больше коммуницируем, общаемся друг с другом, поэтому они огромные молодцы. Будем надеяться, что все будет хорошо.

Футбольный язык такой, что на поле что-нибудь сообразим. Со временем они будут понимать русский язык. Посмотрим, как будут развиваться события», — рассказал Джикия клубному YouTube-каналу.

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с молодым парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5oE206Fe9bo
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Томаш Тавареш
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