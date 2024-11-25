Джикия — о результативности Соболева: «Нужно влиться в коллектив и все будет хорошо»

Защитник «Химок» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

«Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально. На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы. Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив. Январь-февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», — сказал Джикия «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе этого года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.