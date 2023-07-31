Джикия — о матче с «Балтикой»: «Одержали важную победу»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

«Со стороны самое главное победа. Одержали важную победу. Это самое корректное высказывание, так как я провел большую часть игры со скамейки. Сказали выходишь — вышел. Я совершенно здоров и готов играть в любой игре. Думал, что я выйду в старте. Но тренерский штаб решил иначе. С уважением к этому отношусь. Был знакомый выезд в Краснодар, который тяжело сказывается, долгий перелет, восстановление. Он внес корректировки в подготовке и к сегодняшней игре. У нас сейчас есть 5 дней подготовки к следующей игре», — сказал Джикия.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.