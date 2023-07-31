Джикия — о матче с «Балтикой»: «Самое главное — выиграли»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в матче второго тура чемпионата России, а также высказался о стабильности команды и игре своих одноклубников.

— Тревоги в концовке не было. «Балтика» и так наваливалась. Самое главное — выиграли. «Балтика» более 20 лет не была в РПЛ. Желаю им удачи во всех играх, кроме «Спартака».

— За счет чего «Спартак» может стать стабильнее?

— Дисциплина. Это будет не позволять футболистам выбывать на 3-4 игры. Каждый футболист будет конкурировать с другими. Когда такой футболист как Соболев выпадает на 8 игр с учетом кубка — это потеря для «Спартака».

— Получится ли у Квинси дальше забивать?

— У нас играет 11 человек. Каждый футболист важен и каждый должен показывать свои лучшие качества, чтобы выигрывать и прогрессировать. У Квинси был хороший прошлый год, и мы будем помогать и ему, и Александру (Соболеву — Прим. «СЭ») делать этот год лучше.

Я буду спокоен к результатам Бонгонды. Все еще впереди. У нас любят поднять человека, а потом пройтись по нему. Буду спокойно к этому относиться. Я его всегда поддерживаю. Он забивает и отдает передачи, ради этого его и привезли.

«Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.