Защитник «Спартака» Джикия: «Новый сезон, все сначала»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем сезоне красно-белых.

— Прошла жеребьевка Кубка России. Серьезная группа у «Спартака».

— Группа хорошая. «Динамо», «Краснодар» и «Нижний Новгород» — со всеми играли, всех прекрасно знаем. У Кубка страны своеобразный формат, опять же первые два места получают прямые путевки, третье — через путь регионов. Все в рабочем режиме. Еще ничего не началось, а уже вопросики странные какие-то.

— Что думаете о новом сезоне?

— Новый сезон, все сначала. Все стартуем в равных условиях. Отключиться от футбола в отпуске? А зачем? Я его очень люблю. О чем-то думал, что-то анализировал.

— Появится ли кто-то способный победить «Зенит» на длительной дистанции?

— Чемпионат покажет. Я не аналитик, чтобы давать какие-то проценты на победу.

Сезон-2022/23 «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. 19 апреля «Акрон» победил «Спартак» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Красно-белые из-за этого поражения вылетели из турнира.