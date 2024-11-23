Джикия: «Смотрю все матчи «Спартака». Когда побеждают, душа радуется»

Защитник «Химок» Георгий Джикия после матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2) заявил журналистам, что хочет поскорее закончить общение и пойти смотреть матч «Спартака» с «Локомотивом».

— Вы сейчас общаясь с журналистами параллельно смотрите матч «Спартака»...

— Конечно. Хотелось бы сейчас, если честно, быстрее от вас уйти, чтобы посмотреть концовку. Не смотрел матчи «Спартака» только когда пересекались с нашими. Остальные все смотрю. Когда побеждают, душа радуется, — сказал «СЭ» Джикия.